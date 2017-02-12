Росія: у Москві поліція затримала учасників «прогулянки опозиції»

У російській столиці Москві у неділю поліція затримала 18 активістів, які взяли участь в так званій «прогулянці опозиції» на підтримку опозиційного активіста Марка Гальперіна, заарештованого раніше на 10 діб за звинуваченням у «непокорі поліції».

За попередніми даними, серед затриманих – члени руху «Нова опозиція». Російські силовики почали затримувати активістів після того, як до учасників «прогулянки» підійшов невідомий і розгорнув плакат.

Даних про причини затримання від органів МВС Росії наразі немає.

Днями опозиційного активіста Марка Гальперіна, затриманого 9 лютого у підмосковному Реутові, помістили на 10 діб у спецприймальник у місті Електросталь через «непокору поліції». Про це Радіо Свобода повідомили друзі активіста, яким він зателефонував. У якій саме справі активіста затримали невідомо.

Марк Гальперін відомий своєю активною участю в пікетах і так званих «прогулянках» російських опозиційних активістів у Москві, в ході яких висувалися вимоги змінити владу в Росії і припинити брати участь у війні на сході України. Учасників цих заходів неодноразово затримувала поліція.