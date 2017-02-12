Порошенко назвав обраного президентом Німеччини Штайнмаєра «великим другом України»

Президент України Петро Порошенко у вітанні з нагоди обрання Франка-Вальтера Штайнмаєра президентом Німеччини назвав його «великим другом України». Про це йдеться в повідомленні Порошенка на сторінці у Twitter.

«Сердечно вітаю Франка-Вальтера Штайнмаєра – великого друга України, з обранням федеральним президентом ФРН. Розраховую на продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об’єднаної Європи – демократичної та вільної», – написав Порошенко.

Свої вітання новообраному президентові Німеччини висловив і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Український уряд високо цінує допомогу Німеччини та розраховує на подальшу взаємодію і підтримку України з боку новообраного федерального президента», – написав на сторінці у Facebook Гройсман.

61-річний соціал-демократ, екс-міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер був обраний сьогодні президентом ФРН в ході таємного голосування за участі 1260 членів Федеральних зборів.

Франк-Вальтер Штайнмаєр замінить на посаді президента Йоахіма Гаука, який піде у відставку після 5-річного президентського терміну.

У Німеччині президент має досить обмежені повноваження і в основному виконує політично нейтральні функції. Реальною владою володіє канцлер.

Будучи міністром закордонних справ Німеччини, Франк-Вальтер Штайнмаєр брав активну участь у зустрічах в «нормандському форматі» з врегулювання ситуації на сході України.