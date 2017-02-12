Німеччина: через невідому речовину приблизно годину не працював аеропорт Гамбурга

Аеропорт німецького міста Гамбурга у неділю вдень закрили приблизно на годину після скарг пасажирів на проблеми з диханням і сльозоточивість, викликаних запахом невідомої речовини.

За повідомленнями, сотні пасажирів довелося евакуювати з приміщення летовища. Люди чекали близько години ззовні при мінусовій температурі.

Деякі рейси довелося скерувати в інші аеропорти після інциденту.

Ряувальні служби організували спеціальні зони за межами будівлі аеропорту, де лікарі оглядали тих, хто постраждав.

За даними рятувальників, проблему з запахом виявили в центральній частині аеропорту, де перевіряється ручна поклажа пасажирів.

Що саме стало причиною запаху наразі невідомо.