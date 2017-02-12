США: головний політичний радник Трампа розкритикував блокування судом указу щодо імміграції

Один з високопосадовців Білого дому, головний політичний радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер розкритикував рішення федерального апеляційного суду щодо блокування президентського указу стосовно імміграції.

Свою критичну реакцію Міллер висловив 12 лютого в інтерв’ю телеканалу Fox News.

За словами Міллера, як президент Дональд Трамп «без жодного сумніву» має право контролювати кордони США та імміграцію.

Сам президент США Дональд Трамп днями заявив, що розглядає можливість видати новий указ стосовно обмеження імміграції після того, як його первісний указ від 27 січня залишається заблокований у судах на невизначений термін.

Чинність цього указу, що передбачав 90-денну заборону на в’їзд до США громадянам семи країн (Іран, Ірак, Лівія, Сомалі, Судан, Сирія і Ємен), 120-денне припинення приймання біженців і зупинення приймання біженців із Сирії на постійно, була зупинена рішенням федерального судді 3 лютого. Влада оскаржила це рішення, але апеляційний суд 9 лютого відхилив скаргу.