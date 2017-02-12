Упродовж дня бойовики стріляли 33 рази, втрат серед військових ЗСУ немає – штаб

У прес-центрі штабу АТО в неділю повідомили, що проросійські бойовики з початку поточної доби 33 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, під час обстрілів бойовики застосовували міномети, гранатомети, озброєння БМП, стрілецьку зброю.

«По позиціях в районі Авдіївки вогонь вела БМП противника. По Троїцькому, Новоселівці Другій та Кам’янці – снайпери», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили сьогодні раніше у штабі АТО за минулу добу бойовики на Донбасі здійснили 59 обстрілів, було поранено двох військових.

В угрупованні «ДНР» заявили, що українська сторона за минулу добу здійснила 1300 обстрілів по 14-ти населених пунктах. Повідомляється про загибель двох і поранення одного бійця угруповання, визнаного в Україні терористичним. Луганські сепаратисти на своїх сайтах повідомили, що за минулу добу українська сторона випустила близько півсотні мін в бік підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

З 29 січня на Донбасі спостерігалося загострення ситуації, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.