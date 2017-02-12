Суд Росії розгляне в понеділок справу фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Зейтуллаєва – адвокат

Суд в російському Ростові-на-Дону розпочне 13 лютого розгляд кримінального провадження стосовно фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Руслана Зейтуллаєва. Про це на сторінці у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

«Завтра розпочнуться перші (але все ж повторні) допити свідків у відеоконференції Севастополь-Ростов за звинуваченням Зейтуллаєва. Прокурор залишився той же, але змінився склад суду», – повідомив адвокат.

Він також уточнив, що Руслана Зейтуллаєва звинувачують за статтею про тероризм.

«У цій кримінальній справі братимуть участь два адвокати, у яких державою було вилучено інформацію з адвокатською таємницею, в тому числі і за вказаною справою», – написав Курбедінов.

Він нагадав, що 26 січня у нього та в його колег російськими силовиками були вилучені із офісів техніка та носії з інформацією, зокрема і в «справі Хізб ут-Тахрір».

«Техніку та носії інформації досі не повернули», – повідомив Курбедінов, який вирушив у Ростов-на-Дону разом із адвокатом Едемом Семедляєвим.

Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону, де з 1 червня слухалася справа кримських мусульман за звинуваченням у їхніх зв’язках з «Хізб ут-Тахрір», оголосив 7 вересня вирок.

Згідно з рішенням суду, севастополець Руслан Зейтуллаєв, якого російська влада називала організатором осередку «Хізб ут-Тахрір» засуджений до семи років колонії загального режиму, Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваіт та Нурі Примов – на п’ять років виправної колонії загального режиму.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що їх несправедливо переслідують в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши його в список 15 об’єднань, названих «терористичними».

Міністерство закордонних справ України засудило організований російською владою «черговий судовий фарс» і зажадало від Росії негайного скасування вироку.