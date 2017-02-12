ДСНС: у Києві горів Бессарабський ринок – пожежу загасили, потерпілих немає

У столичному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України повідомили, що у неділю вдень на території Бессарабського ринку у центрі Києва сталася пожежа в підвальному приміщенні. За даними рятувальників, загорання сталося в електрощитовій.

«Епіцентр займання (електрощитова) був під високою напругою, вогнеборці до гасіння пожежі не приступали, поки працівники «Київенерго» не відключили живлення та надали дозвіл на гасіння пожежі. Отримавши о 17:15 дозвіл на гасіння, рятувальники одразу ж приступили до ліквідації», – повідомили в ДСНС.

За даними рятувальників, за декілька хвилин пожежу вдалося загасити повністю, оскільки площа загорання також була невеликою – 3 метри квадратних.

«Причина виникнення займання встановлюється. Жертв та постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

Бессарабський ринок займає близько 900 метрів квадратних торгівельних площ у центрі Києва на вулиці Хрещатик. Ринок побудований у 1910-1912 роках.