Росія: у Санкт-Петербурзі протестували проти передачі РПЦ Ісаакіївського собору

Близько півтори тисячі людей у неділю зібралися в сквері біля Ісаакіївського собору у російському Санкт-Петербурзі, щоб висловити протест проти його передачі під керівництво Російської православної церкви. Люди оточили собор потрійним живим кільцем. Серед протестувальників також були співробітники музею.

На акцію прийшли депутати Законодавчих зборів міста Борис Вишневський і Максим Рєзник, які запропонували винести питання передачі Ісаакіївського собору у відання РПЦ на референдум.

Неподалік розмістилися активісти НОД (Народно-визвольного руху), але сутичок не було. Раніше вранці на цьому ж місці відбулася хресна хода за передачу собору у відання Церкви. За даними ЗМІ, у цій акції взяли участь близько п’ятисот осіб.

Ісаакіївський собор у Санкт-Петербурзі має статус музею і є популярним серед туристів місцем. Противники передачі музею-собору побоюються, що під контролем церкви на перший план вийдуть релігійні особливості собору за рахунок культурних. Прихильники наполягають що РПЦ є законним власником будівлі.