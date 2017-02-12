Гройсман закликав зняти блокаду поставок вугілля з окупованої частини Донбасу

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав зняти торговельну блокаду лінії розмежування, відновити постачання вугілля з окупованої частини Донбасу і встановити жорсткий контроль за переміщенням товарів. Про це він сказав у неділю ввечері в ефірі телеканалу «Україна».

«Ми знаємо, що Україна споживає 24 мільйони тонн вугілля на рік, з них 9 мільйонів тонн – це антрацит, який видобувається на території, яка залишається неконтрольованою…Блокування поставок вугілля, яким альтернативи немає, означає зупинку промисловості і віялові відключення по всій території країни. Треба до цього доводити? Гадаю, ні. Але зрозуміло, що з контрабандою треба боротися. І моє завдання – зробити прозорими «кордони», – сказав Гройсман.

Прем’єр-міністр визнав, що ситуація на лінії розмежування викликає багато проблем і питань.

«Тут слід жорстко боротися з контрабандою, а не з громадянами України. Питання має бути розблоковане, контроль потрібно зробити серйозний за переміщенням товарів, знайти винних. Але блокувати тепло і металургію? Це частина економіки», – сказав Гройсман.

Тим часом на сторінці «штабу блокади» у Facebook у неділю поширили пропозицію про громадське обговорення блокування залізниці на Луганщині.

Згідно з даними організаторів, має відбутися «народне віче» на майдані Незалежності у Києві. Датою такої зустрічі називають 19 лютого, ініціаторами її проведення – «Рух ОУН».

Минулого місяця активісти, серед яких ветерани АТО, розпочали блокаду залізниці «Луганськ-Лисичанськ-Попасна» з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Серед координаторів блокади – колишні очільники добровольчих батальйонів «Донбас» та «Айдар».

Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявляв, що блокування ділянки залізниці на Луганщині може призвести до проблем з енергопостачанням.

З 24 мільйонів тонн вугілля, які українська енергетика споживає на рік, понад 9 мільйонів – вугілля антрацитової групи, і всі поклади його залишилися на непідконтрольній частині Донбасу.