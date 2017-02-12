Лавров заявив, що Клімкін разом з українцями хоче загнати себе у «русофобський кут»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не уникає спілкування з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, але не хоче витрачати на це час через спроби останнього загнати себе у «русофобський кут». Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на інтерв’ю Лаврова телеканалу НТВ.

«Я не уникаю спілкування з Павлом Клімкіним, але таке взивання до совісті, як на мене, просто безглузде, тому що українці на публічному фронті вже так себе заангажували, що навряд чи зможуть «відрулити» назад без сильного натиску з боку західних спонсорів», – сказав Лавров.

Він зазначив, що спілкувався з Павлом Клімкіним під час зустрічей в «нормандському форматі» щодо врегулювання ситуації на Донбасі, але такі прямі контакти, на думку Лаврова, зараз не на часі.

«Крім чотиристороннього формату завжди є можливість поговорити з кимось із учасників цих зустрічей удвох. Ми з ним обговорювали це питання. Ми обидва виходимо з того, що нам потрібно подолати всі ці проблеми. Телефонувати і взивати до совісті – це витрачати час… Те, що українці, включаючи Клімкіна, кожен день публічно висловлюють, свідчить про те, що вони хочуть загнати себе в русофобський кут, звідки неможливо буде вибратися», – сказав Лавров.

Павло Клімкін цих заяв Сергія Лаврова наразі не коментував.

Обоє міністрів мають можливість періодично зустрічатися в рамках так званих «нормандських зустрічей» щодо врегулювання ситуації на сході України, де крім України та Росії, беруть участь також представники Франції та Німеччини.

Днями речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що між Україною і Росією немає конфлікту. «Донбас – це виключно внутрішньоукраїнський конфлікт», – сказав речник Володимира Путіна.

Росія анексувала український Крим в 2014 році, а також підтримує сепаратистів на Донбасі. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у введенні військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає.