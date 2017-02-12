На тенісному матчі США-Німеччина помилково увімкнули гімн Третього рейху

Перед матчем кубку Федерації з тенісу на Гаваях між збірними США та Німеччини 11 лютого помилково увімкнули німецький гімн часів Третього рейху. Гімн, пов’язаний із нацистським режимом Адолфа Гітлера, зі словами: «Німеччина, Німеччина понад усе, понад усе на світі», пролунав перед початком поєдинку американки Алісон Ріске та німкені Андреа Петкович.

«Це вершина невігластва. Ніколи в житті я не відчувала такого прояву неповаги до себе, не кажучи вже про Кубок Федерації, в якому я граю вже 13 років. Це найгірше, що коли-небудь зі мною відбувалося. Я думала піти з корту», – сказала представниця Німеччини з боснійським корінням.

Пізніше Асоціація тенісу США попросила вибачення за інцидент, заявивши, що не було жодного наміру проявити неповагу. «Ця помилка не повториться», – запевнили в асоціації.

У сучасному гімні Німеччини використовується та ж музика, що і в епоху Третього рейху. З тексту часів націонал-соціалізму, щоправда, прибрали перші два куплети про верховенство німецької нації.