Швейцарці підтримали полегшену процедуру надання громадянства внукам іммігрантів

Громадяни Швейцарії під час референдуму 12 лютого висловилися за полегшення правил для іммігрантів у третьому поколінні з отримання громадянства.

Як передає телекомпанія SRF, що за відповідну ініціативу висловилися понад 60 відсотків виборців.

Народження у Швейцарії не передбачає автоматичного отримання громадянства в цій та деяких інших європейських країнах.

Підтримана ініціатива дає змогу молодим людям, чиї батьки, бабусі і дідусі жили в Швейцарії протягом багатьох років, отримати спрощений режим отримання громадянства.

Очікують, що таким правом можуть скористатися 25 тисяч людей.

Уряд Швейцарії і більшість законодавців та політичних партій підтримати пропозицію. Тоді як ультраправа націоналістична «Швейцарська народна партія» висловилася проти, заявивши про ризик збільшення кількості мусульман, які отримають громадянство Швейцарії, і що через це можливі «втрати швейцарських цінностей».