У Туркменистані відбулися президентські вибори, явка перевищила 97% – ЦВК

Центральна виборча комісія Туркменистану повідомила, що на час закриття у неділю ввечері виборчих дільниць на президентських виборах в країні явка виборців склала 97,27 відсотків. Кореспонденти радіо Азатлик, туркменської служби Радіо Свобода, повідомили, що до полудня під час відвідин виборчих дільниць у Ашгабаді, великої активності виборців вони не спостерігали.

На посаду президента на виборах 12 лютого претендують 9 кандидатів, зокрема чинний президент Гурбанґули Бердимухамедов. Переможцем буде оголошено кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, що взяли участь в голосуванні. Аналітики не сумніваються, що перемогу отримає саме Бердимухамедов, який претендує на третій термін. Оприлюднення результатів очікується у понеділок, 13 лютого.

За даними радіо Азатлик, під час виборчої кампанії у Туркменистані спостерігалося грубе порушення виборчого законодавства. Зокрема, увагу громадськості привернули дії Гурбанґули Бердимухамедова, який 30 січня вручив телевізор на одній із зустрічей з фермерами, які пообіцяли підтримати його на виборах. Цю зустріч показали по державному телебаченню Туркменистану.