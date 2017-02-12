У США помер джазовий співак Ел Джерро

Вранці 12 лютого у лікарні в американському місті Лос-Анджелес у віці 76 років помер джазовий співак Ел Джерро, 7-разовий володар музичної премії «Греммі». Про це повідомляється на офіційній сторінці співака у Facebook. Що стало причиною його смерті невідомо.

Джерро був госпіталізований минулого тижня через виснаження і, за повідомленнями, скасував решту дат свого туру на 2017 рік.

Ел Джерро вважається одним з найвидатніших джазових вокалістів. Він є одним з небагатьох митців, які вибороли «Греммі» в трьох окремих номінаціях – джаз, R&B і поп-музика.

Його пісня «We're in this love together» 1981 року стала хітом і принесла йому також комерційний успіх. Джерро відзначився і написанням композиції до телевізійного шоу «Детективна агенція «Місячне сяйво».

Помер Ел Джерро всього за кілька годин до початку запланованої в Лос-Анджелесі щорічної церемонії «Греммі».