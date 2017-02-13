Минулої доби бойовики здійснили 67 обстрілів на Донбасі, поранений 1 військовий – штаб

У прес-центрі штабу АТО у понеділок повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі упродовж минулої доби здійснили 67 обстрілів, один український військовослужбовець зазнав поранення. Про це йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, обстріли продовжились в районі Авдіївки, де сепаратисти під час збройних атак використовували міномети та БМП. Загалом під вогонь бойовиків потрапили близько двох десятків населених пунктів та їх околиць на усіх напрямках – донецькому, луганському та маріупольському.

В угрупованні «ДНР» станом на 6:30 ранку 13 лютого не повідомляють про ситуацію за останні години. Напередодні донецькі бойовики стверджували, що за попередню добу українська сторона здійснила обстріл 14-ти населених пунктів. Луганські сепаратисти на своїх ресурсах у неділю повідомляли, що ЗСУ стягують в зону АТО розвідгрупи для «скоєння терактів» на територіях, підконтрольних угрупованню «ЛНР».

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

З 29 січня на Донбасі спостерігалося загострення ситуації, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.