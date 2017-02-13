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13 Лютий 2017, Київ 08:06
Новини | Міжнародні

Північна Корея підтвердила запуск балістичної ракети

Фото ілюстративне

Фото ілюстративне

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Північна Корея підтвердила 13 лютого запуск балістичної ракети середнього радіусу дії, назвавши його «успішним». Державне інформаційне агентство KCNA назвало ракету Pukguksong-2 новим видом стратегічної зброї, здатної нести ядерну боєголовку.

Повідомляється, що ракету запустили 12 лютого під великим кутом з урахуванням «безпеки для сусідніх країн» «Керував» запуском лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Повідомляється, що він висловив задоволення наявністю «потужного ядерного засобу, який додає значної потужності державі».

Представництво місії США в ООН повідомило, що Сполучені Штати, Японія та Південна Корея ініціюють проведення термінового засідання Ради безпеки ООН для обговорення цієї ситуації.

Українська місія, яка нині головує в Раді, повідомила, що зустріч, як очікується, розпочнеться в другій половині дня 13 лютого.

Недільний запуск балістичної ракети Північною Кореєю став першим таким тестом після вступу на посаду президента сША Дональда Трампа.

В об'єднаному комітеті начальників штабів США назвали запуск «демонстрацією сили у відповідь на жорстку позицію нової адміністрації США стосовно Північної Кореї».

У Білому домі заявили, що адміністрація Дональда Трампа розгляне «повний спектр» дій стосовно Північної Кореї, зокрема фінансові санкції та збільшення військово-морських сил в регіоні.

Запуск ракети засудив і прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, який зустрічався у Флориді з Дональдом Трампом.

Абе назвав це «абсолютно неприйнятним», а Трамп додав, що погоджується «на 100 відсотків».

Керівництво Південної Кореї назвало факт запуску ракети Північною Кореєю «серйозною загрозою» міжнародній безпеці.

НАТО і Європейський союз також засудила запуск.

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