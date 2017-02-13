Північна Корея підтвердила запуск балістичної ракети

Північна Корея підтвердила 13 лютого запуск балістичної ракети середнього радіусу дії, назвавши його «успішним». Державне інформаційне агентство KCNA назвало ракету Pukguksong-2 новим видом стратегічної зброї, здатної нести ядерну боєголовку.
Повідомляється, що ракету запустили 12 лютого під великим кутом з урахуванням «безпеки для сусідніх країн» «Керував» запуском лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.
Повідомляється, що він висловив задоволення наявністю «потужного ядерного засобу, який додає значної потужності державі».
Представництво місії США в ООН повідомило, що Сполучені Штати, Японія та Південна Корея ініціюють проведення термінового засідання Ради безпеки ООН для обговорення цієї ситуації.
Українська місія, яка нині головує в Раді, повідомила, що зустріч, як очікується, розпочнеться в другій половині дня 13 лютого.
Недільний запуск балістичної ракети Північною Кореєю став першим таким тестом після вступу на посаду президента сША Дональда Трампа.
В об'єднаному комітеті начальників штабів США назвали запуск «демонстрацією сили у відповідь на жорстку позицію нової адміністрації США стосовно Північної Кореї».
У Білому домі заявили, що адміністрація Дональда Трампа розгляне «повний спектр» дій стосовно Північної Кореї, зокрема фінансові санкції та збільшення військово-морських сил в регіоні.
Запуск ракети засудив і прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, який зустрічався у Флориді з Дональдом Трампом.
Абе назвав це «абсолютно неприйнятним», а Трамп додав, що погоджується «на 100 відсотків».
Керівництво Південної Кореї назвало факт запуску ракети Північною Кореєю «серйозною загрозою» міжнародній безпеці.
НАТО і Європейський союз також засудила запуск.
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