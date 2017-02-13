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13 Лютий 2017, Київ 08:06
Новини | Міжнародні

Влада Німеччини виключила версію про теракт через тимчасову зупинку роботи аеропорту Гамбурга

Літаки в аеропорту Гамбурга, фото архівне

Літаки в аеропорту Гамбурга, фото архівне

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Влада Німеччини виключила версію про теракт у зв'язку з тимчасовою зупинкою роботи аеропорту Гамбурга 12 лютого через виявлену у повітрі їдку речовину. Офіційні особи повідомили, що інцидент стався через витік протикорозійної речовини із системи кондиціонування повітря на летовищі.

Рятувальні служби, яких викликали після скарг пасажирів на кашель і сльозоточивість, евакуювали людей з будівлі.

Аеропорт не працював приблизно годину. Деякі рейси довелося скерувати в інші аеропорти.

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