Влада Німеччини виключила версію про теракт через тимчасову зупинку роботи аеропорту Гамбурга

Влада Німеччини виключила версію про теракт у зв'язку з тимчасовою зупинкою роботи аеропорту Гамбурга 12 лютого через виявлену у повітрі їдку речовину. Офіційні особи повідомили, що інцидент стався через витік протикорозійної речовини із системи кондиціонування повітря на летовищі.

Рятувальні служби, яких викликали після скарг пасажирів на кашель і сльозоточивість, евакуювали людей з будівлі.

Аеропорт не працював приблизно годину. Деякі рейси довелося скерувати в інші аеропорти.