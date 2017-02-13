Прем’єр Молдови планує обговорити у Києві конфлікт довкола Придністров’я – уряд

У прес-службі уряду Молдови повідомили, що під час візиту до України 13 лютого прем’єр-міністр Павло Філіп з-поміж тем двосторонньої співпраці планує також обговорити врегулювання придністровського конфлікту.

«Будуть порушені актуальні для обох країн питання, в тому числі, захист екосистеми річки Дністер, зміцнення торговельно-економічних зв’язків, а також загальний підхід в процесі переговорів щодо врегулювання придністровського конфлікту», – йдеться в повідомленні.

Молдовська сторона підтверджує, що заплановані зустрічі Філіпа з президентом України Петром Порошенком та прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. На запрошення останнього і прибуває до Києва прем’єр Молдови. Першими зустрінуться голови урядів обох країн, пізніше запланована зустріч Філіпа з Порошенком.

Переважно російськомовний регіон Придністров’я, де базувалася 14-а армія Радянської армії СРСР, а потім Збройних сил Росії, нині перейменована в Оперативну групу російських військ, ще в радянські часи, 1990 року, односторонньо проголосив «незалежність» від решти Молдови. Після війни 1992 року, в якій загинуло близько 1200 людей, Кишинів остаточно втратив контроль над цим регіоном країни; в цій війні на боці сепаратистів узяли участь окремі бійці й цілі підрозділи й частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою. Самопроголошеної «незалежності» Придністров’я не визнав ніхто у світі, хоча регіон має істотну підтримку Росії.

Росія, всупереч своїм міжнародним зобов’язанням вивести свої війська з регіону до 2002 року, відмовляється зробити це.