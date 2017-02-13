США: Адель та посмертно Девід Боуї стали лідерами з нагород на премії «Греммі»

Британська співачка Адель отримала п’ять нагород під час щорічній церемонії церемонії вручення музичної премії «Греммі».

Американська академія звукозапису відзначила її за найкращу пісню («Hello»), найкращий альбом (25») та найкраще сольне поп-виконання.

Рок-легенду Девіда Боуї посмертно відзначили п’ятьма нагородами.

Боуї переміг у номінації «найкращий рок-виконавець», його однойменна пісня з останнього альбому «Blackstar» перемогла в номінації «найкраща рок-композиція». Також альбом «Blackstar» назвали найкращий альтернативним альбомом і найкращим серед некласичних з точки зору обробки.

59-а церемонія мізичної премії «Греммі» проходила у Лос-Анджелесі.