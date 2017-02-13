ЦВК Туркменистану оголосила переможцем виборів президента Гурбанґули Бердимухамедова

Центральна виборча комісія Туркменистану оголосила у понеділок переможцем недільних виборів президента Гурбанґули Бердимухамедова. Таким чином він обійме цю посаду втретє. За даними Центрвиборчкому, чинний президент здобув 97,69 відсотка голосів виборців.

Як повідомили у ЦВК раніше, явка на виборах 12 лютого склала понад 97 відсотків.

Аналітики не сумнівалися, що перемогу отримає саме Бердимухамедов, який продовжить свою владу на на ступні 7 років. Загалом свої кандидатури на виборах висували ще 8 кандидатів.

Кореспонденти радіо Азатлик, туркменської служби Радіо Свобода, повідомляли, що під час виборчої кампанії були зафіксовані порушення законодавства з боку президента, який закликав, зокрема по телебаченню, голосувати за нього під час окремих зустрічей з громадянами.

Жодні парламентські чи президентські вибори в Туркменистані з часу здобуття незалежності у 1991 році не були визнані вільними і справедливими міжнародними спостерігачами.