Президент США зустрінеться з прем’єр-міністром Канади у Білому домі

Президент США Дональд Трамп зустрінеться 13 лютого із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Білому домі у Вашингтоні. Очікується, що серед тем обговорення буде питання зайнятості, дискусії щодо економічного зростання та права жінок.

Аналітики вже назвали цю зустріч «розмовою різних поколінь» через відмінні погляди лідерів на політичне і суспільне життя. 70-річний Трамп проти глобальної торгівлі та за обмеження в’їзду іммігрантів та біженців до країни. 45-річний Трюдо – ліберал, який активно підтримує розвиток світової торгівлі і прийняв 40 тисяч сирійських біженців в Канаді.

Водночас, як висловився напередодні зустрічі Трюдо, сторони зосередяться на питаннях, які мають спільну вагу для Канади і США.

Трамп і Трюдо, як очікується, візьмуть участь в круглому столі на тему проблем жінок на роботі.