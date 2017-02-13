У Каліфорнії оголосили термінову евакуацію через загрозу прориву найбільшої у США греблі ГЕС

Влада на півночі штату Каліфорнія заявила, що щонайменше 130 тисяч жителів регіону, де розташована найбільша у США гребля ГЕС, мають покинути свої домівки через загрозу прориву дамби. Евакуацію почали з міста Оровілл і районів неподалік. Саме тут 11 лютого сильним снігом і дощами було пошкоджено водоскидну споруду.

Експерти не виключили, що може зруйнуватися бетонна стіна і відбутися масивний вилив води зі водосховища Оровілл.

Після наказу про евакуацію сотні автомобілів застрягли у довгих заторах.

У департаменті водного господарства Каліфорнії заявили, що загроза прориву дамби понижена, втім чиновники, як і раніше, закликали жителів покинути цей район.