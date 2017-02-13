Через напад бойовиків у Пакистані загинув співробітник телебачення

Поліція Пакистану повідомила, що в результаті нападу бойовиків на поліцейський патруль у місті Карачі загинув співробітник приватного телеканалу SAMAA, який в цей час їхав у автомобілі. Повідомляється, що ручна граната спрацювала на дорозі 12 лютого.

Телеканал повідомив, що загинув 22-річний співробітник технічної служби Тамур Хан. Після численних поранень він помер у лікарні.

Поліція повідомила, що інших жертв чи поранених в результаті вибуху немає. Відповідальності за напад ніхто на себе не взяв.

Карачі – найбільше місто Пакистану і бізнес-столиця країни потерпає від збройних нападів політичного і етнічного характеру.