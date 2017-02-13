Чубаров заявив про інцидент між ЗСУ і кримськотатарським батальйоном, ЗСУ заперечує

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що в ніч на 13 лютого в селі Чонгар стався інцидент між військовослужбовцями ЗСУ України та членами громадської організації «Аскер». Про це Чубаров написав на своїй сторінці у Facebook.

«Початком інциденту стало невмотивоване і силове заняття військовослужбовцями облаштованої громадською організацією «Аскер» території, на якій базуються бійці кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджихана, який формується. В ході інциденту військовослужбовцями ЗС України були пошкоджені окремі споруди і майно громадської організації «Аскер», робилися спроби застосування фізичної сили до членів організації», – повідомив Чубаров.

За його словами, зараз на місці інциденту працюють силовики.

Водночас на сторінці в Facebook оперативного командування «Південь» сухопутних військ Збройних Сил України, яке несе службу на адміністративному кордоні з Кримом, повідомляється, що нападу на представників кримськотатарського батальйону в Чонгарі не було.

«Підрозділ, що входить до складу військової частини оперативного командування «Південь» та виконує бойові завдання в Херсонський області, на кордоні з Кримом, облаштовував за наказом командира бойові позиції. Під час здійснення необхідного переліку робіт на позиції прибули максимально озброєнні представники незаконого збройного формування.Враховуючи спеціфіку підрозділу та умови ситуації, формування було затримано, роззброєно і виконанні всі вимоги статутів і інших законодавчих актів стосовно дій у подібних ситуаціях», – йдеться в повідомленні.

У ЗСУ заявили, що повідомлення про напад Збройних сил на громадську організацію «Аскер» є «ні чим іншим, як черговим фейком і намаганням очорнити збройні сили України».

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про буцімто інцидент на території бази кримскотатарсокого батальйону імені Номана Челебіджихана в селі Чонгар, неподалік від адміністративного кордону з Кримом. Повідомлялося, що на територію бази заїхав БТР з озброєними людьми.

Дискусія про створення кримськотатарського батальйону в складі структури правоохоронних органів України триває з минулого року. У Меджлісі кримських татар повідомляли, що всі матеріали передали президенту України Петру Порошенку і очільнику МВС Арсену Авакову.

У Національній гвардії України, яка входить в систему Міністерства внутрішніх справ України, зазначають, що заяви про створення в їх структурі «кримськотатарського батальйону», залишаються поки на рівні заяв, які не закріплені законодавчо.