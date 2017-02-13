Прем’єр Ізраїлю заявив про готовність запропонувати Білому дому «відповідальну політику»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про намір запропонувати Білому дому обрати «відповідальну політику» стосовно ізраїльсько-палестинського конфлікту та відносин з Іраном. Такий намір Нетаньягу хоче реалізувати під час свого візиту до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, запланованої на 15 лютого.

«Відносини Ізраїлю зі Сполученими Штатами вимагають відповідальної і продуманої політики», – сказав Нетаньягу напередодні візиту до США, куди він вирушає сьогодні.

Біньямін Нетаньягу неодноразово вказував на складні відносини з попередником Трампа Бараком Обамою, і висловив сподівання на поліпшення відносин з новим президентом.

Під час своєї президентської кампанії Трамп висловлював рішучу підтримку Ізраїлю, демонструючи жорстку позицію щодо палестинців. Водночас після вступу на посаду, Трамп дещо послабив свою попередню підтримку політики Нетаньягу стосовно будівництво ізраїльських поселень на палестинських територіях. Також президент США не поспішає, як раніше обіцяв, переносити посольство США з Тель-Авіва до Єрусалима.