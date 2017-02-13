У Казахстані заарештували головного редактора незалежної газети за звинуваченням у відмиванні грошей

У Казахстані цими вихідними було заарештовано чинного головного редактора незалежної газети за звинуваченням у відмиванні грошей. Про це 13 лютого повідомив базований у Алмати Міжнародний фонд захисту свободи слова «Аділ соз».

«11 лютого Медеуський районний суд Алмати санкціонував арешт головного редактора газети «Трибуна» Жанболата Мамая на два місяці в рамках розслідування справи про розкрадання коштів банку «БТА» Мухтаром Аблязовим», – йдеться в повідомленні неурядової організації.

Газета «Трибуна», в якій працює Мамай, відома своїми критичними публікаціями на адресу уряду Казахстану.

Слідчі стверджують, що Мамай був залучений до відмивання грошей у схемі казахського олігарха Аблязова.

«Я, Жанболат Мамай, не вважаю себе винним за висуненими мені звинуваченнями. Ніколи в житті не займався бізнесом, фінансовою діяльністю. Вважаю це переслідування політично мотивованим пресингом за мою журналістську діяльність, спробою закрити «Трибуну», – сказав Мамай під час виступу в суді.

53-річний Аблязов, колишній голова «БТА» у Казахстані, був заарештований на півдні Франції наприкінці липня 2013 року, за повідомленнями, за запитом на екстрадицію, що надійшов із України. Крім того, такі ж запити надійшли і з Казахстану та Росії.

Мухтара Аблязова звільнили з-під варти у Франції в грудні 2016 року після того, як найвищий адміністративний судовий орган цієї країни, Державна рада, скасував указ уряду про його екстрадицію до Росії, виданий у вересні 2015 року, визнавши його виданим із політичних мотивів.

Після звільнення Аблязов заявив, що має за мету протягом наступних трьох років скинути владу президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Казахстан не має угоди про екстрадицію з Францією, проте має такі угоди з Росією і Францією.

Влада Казахстану оголосила Аблязова у розшук за підозрою в розкраданні близько 5 мільярдів доларів. Сам Аблязов заперечує звинувачення і називає їх політично мотивованими.