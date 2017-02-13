Прем’єр Нідерландів відмовився співпрацювати з лідером ультраправих

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що не буде співпрацювати з лідером нідерландської ультраправої Партії свободи Гертом Вілдерсом, який заявив, що підтримує пропозиції про заборону ісламу на території Нідерландів.

Опитування громадської думки пророкують Вілдерсу і його Партії свободи ймовірність завоювання більшості голосів на виборах 15 березня. Судячи з результатів опитувань, незважаючи на зростання популярності, праві не отримають достатньої кількості мандатів для формування уряду.

Вілдерс заявив, що в разі отримання його партією більшості голосів на виборах, опоненти будуть змушені рахуватися з ним і його прихильниками.

«Нуль відсотів. Герт. Нуль відсотків. Цього не буде», - написав Рютте. Це стало першою заявою прем'єра в Twitter, яким він не користувався останні шість років.

У грудні 2016 року лідера нідерландської ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса засудили за звинуваченнями у дискримінації і розпалюванні ненависті, але покарання йому не призначили.

Вілдерс неодноразово критикував іслам, закликаючи заборонити Коран і закрити всі мечеті в Нідерландах.