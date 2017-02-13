Прикордонники: бойовики обстріляли контрольний пост «Мар’їнка»

Бойовики обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї контрольний пост «Мар’їнка» на Донеччині повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Учора ввечері з боку н.п. Олександрівка, що на неконтрольованій території, в напрямку контрольного поста «Мар’їнка» бойовики здійснили обстріл зі стрілецької зброї та гранатометів. За 50 метрів від блокпосту розірвалися близько 10 гранат. Ніхто з українських військових не постраждав», – повідомляє прес-служба ДПСУ.

Прикордонники заявляють, що від початку місяця підтримувані Росією бойовики неодноразово обстрілювали блокпост «Мар’їнка», а нещодавно обстріляли і однойменний контрольний пункт в’їзду-виїзду. «Тоді був пошкоджений один із службових модулів, який прикордонники замінили, ще один модуль довелося ремонтувати», – йдеться в повідомленні.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.