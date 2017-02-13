Вчені з Британії готові до розкопок в Криму – адміністрація Херсонеса

Група вчених з Великобританії відвідала музей-заповідник «Херсонес Таврійський» в анексованому Росією Криму, заявляє дирекція музею.

За повідомленням, вчені готові приступити до розкопок в Криму навесні 2018 року в місцях, пов’язаних з бойовими діями часів Кримської війни, а також зайнятися розвитком археологічного туризму в анекованому Криму і Севастополі.

Російська влада Криму повідомила про приїзд на півострів британських вчених, в тому числі археолога з Ніла Фолкнера.

У МЗС України відзначають, що поїздки іноземних делегацій у Крим не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в анексований Крим.

Напередодні Україна закликала країни-партнери направити до Криму моніторингову місію ЮНЕСКО.

Заповідник «Херсонес Таврійський» разом з його хорою на Гераклейському півострові входить в список об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, проте з 2014 року моніторинг збереження музею-заповідника з боку організації не проводиться, оскільки вона не визнає анексію Криму Росією.