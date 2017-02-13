Прохідний бал для кандидатів до нового Верховного суду можуть визначити вже після іспитів – «Схеми»

Прохідний бал для проходження тестів і письмових робіт кандидатів на посади суддів у новому Верховному суді, які розпочнуться 16 лютого, досі не визначений, і, ймовірно, буде визначатись вже після отримання результатів. Про це журналістам програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», розповів голова Вищої кваліфікаційної комісії України Сергій Козьяков.

«Буде вирішувати комісія після того, як побачимо усі результати», – зазначив він. Але після уточнюючого запитання журналіста додав: «Або… Секундочку… Можливо, і до. У нас є мінімум два варіанти, може й чотири».

Голова комісії пояснив, чому непрохідний бал варто визначити не до, а після іспитів: «Деякі кажуть, якщо буде це визначено до того, то комісія почне дотягувати деяких кандидатів до необхідного балу».

Водночас голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков підтвердив, що іспити для кандидатів на посади суддів Верховного суду – анонімні.

Таким чином за тиждень до проведення тестування – першого етапу іспиту на посаду суддів Верховного суду, що відбудеться вже 16 лютого 2017 року, – прохідний бал ще не визначили.

Вищою кваліфікаційною комісією оголошено конкурс на 120 посад із 200 до нового Верховного суду. Перша хвиля обрання суддів до Верховного суду має тривати упродовж двох місяців. Більшість претендентів, допущених Вищою кваліфікаційною комісією до конкурсу, – чинні судді з різних судів України.