У Росії опозиція подала заявку на марш пам’яті Нємцова в Москві

У мерію столиці Росії Москви опозиція подала заявку на проведення 26 лютого маршу пам’яті вбитого політика Бориса Нємцова, повідомив один з організаторів акції, опозиціонер Ілля Яшин.

Співголова московського відділення руху «Солідарність» Петро Царьков зазначив, що організатори на переговорах в мерії будуть наполягати на маршруті ходи від Слов’янської площі по Китайгородському проїзду і Москворецькій набережній через Великий Москворецький міст, де в ніч на 28 лютого 2015 року застрелили Нємцова. Заявлена чисельність учасників маршу – до 30 тисяч людей.

На початку лютого ініціатори акції передали в мерію відкритий лист із закликом дозволити проведення маршу пам’яті Бориса Нємцова в центрі Москви 26 лютого. Звернення на ім’я голови міста Сергія Собяніна підписали відомі громадські й політичні діячі.

13 лютого представники опозиції у Санкт-Петербурзі також подали владі міста повідомлення про марш пам’яті Бориса Нємцова 26 лютого.

Минулого тижня аналогічну акцію погодила влада Нижнього Новгорода. Борис Нємцов був першим губернатором Нижегородської області.

Рано вранці 13 лютого на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви поліція затримала двох активістів, які охороняли «народний меморіал» Бориса Нємцова. У цей час співробітники компанії «Гормост» вкотре вивезли квіти і фотографії з місця загибелі опозиційного політика, повідомляє «ОВД-Инфо».

Судовий процес у справі про вбивство Бориса Нємцова триває. Звинувачення висунула п’ятьом уродженцям Чечні. Замовника злочину слідство не встановило.