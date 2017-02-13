Пєсков: Росія захищатиме свої інтереси у зв’язку з поданням Україною позову до СОТ

У Кремлі заявили, що захищатимуть свої інтереси у зв'язку з поданням Україною позову проти Росії до Світової організації торгівлі.

«Існують передбачені міжнародним правом методи і способи захисту інтересів Росії, які застосовуватимуться в цьому разі, так само як і в інших аналогічних ситуаціях», – сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Тут якісь евентуальні міркування навряд чи доречні», – відповів він на запитання, якими можуть бути наслідки для Росії.

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі сьогодні повідомили, що Україна в рамках свого членства у Світовій організації торгівлі подала позов до Росії за запроваджені нею з 2016 року численні транзитні обмеження щодо українських товарів.

1 липня 2016 року збіг піврічний термін попередніх російських обмежень на транзит товарів із України через територію Росії, що формально стосувався транзиту до Казахстану. Але 3 липня президент Росії Володимир Путін видав новий указ, яким знову запровадив попередні обмеження, цього разу в розширеному вигляді. Зокрема, вони стали стосуватися також транзиту до Киргизстану, транзит багатьох товарів заборонений узагалі й може бути в окремих випадках дозволений урядом Росії на особливі прохання урядів Казахстану і Киргизстану, і нові обмеження запроваджуються на півтора року наперед, до 31 грудня 2017 року.