Іслямов: інцидент між ЗСУ й «Аскером» вичерпаний

Голова громадського об’єднання «Аскер» Ленур Іслямов заявляє, що інцидент між його формуванням і Збройними силами України (ЗСУ) вичерпаний. Про це Іслямов повідомив 13 лютого в коментарі проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

За словами Іслямова, командування ЗСУ вибачилося, і добровольці прийняли вибачення.

«Збройні сили України в особі одного з батальйонів, які стоять на кордоні, вирішили зробити нічні навчання біля нашого батальйону. Відбулася невелика сутичка, в ході якої ніхто не постраждав. Збройні сили в особі командирів і комбригів вибачилися перед бійцями батальйону імені Номана Челебіджихана. Ми ці вибачення прийняли. Для нас інцидент вичерпаний», – заявив голова «Аскеру».

Іслямов не зміг відповісти, яка сторона спровокувала конфлікт. Він додав, що пошкоджені ЗСУ будівлі, де базувалося громадське об’єднання «Аскер» «можна поправити».

За версією оперативного командування «Південь» ЗСУ, конфліктний інцидент стався, коли українські військові облаштовували бойові позиції, а не під час навчань. За словами прес-офіцера командування Ігоря Бірюкова, на місце облаштування позицій прийшли озброєні представники «незаконного збройного формування», і бійцям ЗСУ довелося затримати цю групу і роззброїти.

Напередодні з’явилася інформація про інцидент , що стався на території бази громадського об’єднання «Аскер» в селі Чонгар недалеко від адміністративної межі з Кримом увечері 12 лютого. За повідомленням, на територію бази заїхав БТР, «озброєні люди застосували вогнепальну зброю». Оперативне командування «Південь» сухопутних військ Збройних сил України, яке несе службу на адміністративному кордоні з Кримом, опублікувало заяву, в якій запевняє, що нападу не було.