САП передала в суд справу щодо в.о. ректора НАУ Харченка

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляють, що обвинувальний акт щодо виконувача обов’язків ректора Національного авіаційного університету Володимира Харченка за підозрою у хабарництві направили до суду.
Як повідомляє прес-служба САП, досудове розслідування проводилося щодо Харченка, керівника одного із адвокатських об’єднань Києва та колишнього високопосадовця збройних сил та органів державної безпеки України, генерал-майора у відставці.
У прокуратурі уточнюють, що їх підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також умисному невиконанні судових рішень про поновлення на роботі незаконно звільнених працівників університету.
У серпні минулого року силовики повідомили про затримання Володимира Харченка після отримання хабара в особливо великому розмірі – 100 000 євро від колишнього працівника Національного авіаційного університету «за поновлення його та інших незаконно звільнених працівників».
В антикорупційній прокураті зазначають, що, окрім того, протягом 2016 року Харченко «умисно із особистих мотивів не виконував судові рішення, які набрали законної сили, щодо поновлення ряду незаконно звільнених працівників університету».
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