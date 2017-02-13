Україна й Молдова планують завершити демаркацію кордону у 2017 році

Україна й Молдова мають намір завершити демаркацію спільного державного кордону у 2017 році.

«Група з фахівців повинна напрацювати всі необхідні рішення для завершення процесу демаркації кордону. Щодо часу й термінів, ми домовилися з колегою, що ставимо амбіційне завдання в 2017 році це питання вирішити», – сказав прем’єр Володимир Гройсман на спільному брифінгу із прем’єр-міністром Молдови Павлом Філіпом.

Він зазначив, що за результатами зустрічі сторони підписалиугоду щодо українсько-молдовської співпраці на 2017 рік. Документ передбачає 8 пунктів і стосується демаркації, власності, гідровузлів, пунктів пропусків.

Нині на кордоні з Молдовою працюють 54 пункти пропуску. Україна також межує з Молдовою на ділянці Придністров’я.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, у 1990 році переважно російськомовний регіон Придністров’я оголосив про свою незалежність від Молдови. Нетривала війна велася між молдавськими військами і сепаратистами Придністров’я 1992-93 роках, тоді кілька сотень людей загинули з обох сторін.

У Придністров’ї в радянські часи базувалася 14-а армія СРСР, а потім Збройних сил Росії. Після війни Кишинів втратив контроль над цим регіоном. У тій війні на боці сепаратистів взяли участь окремі бійці й цілі підрозділи й частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою. Самопроголошеної «незалежності» Придністров’я не визнав ніхто у світі.