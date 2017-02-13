Кремль: Трамп і Путін «так чи інакше» зустрінуться на саміті G20 у липні

У Кремлі заявляють, що президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін «так чи інакше» зустрінуться на саміті «Групи 20» у липні в Німеччині.

«Про можливу зустріч Путіна і Трампа поки що ніякої конкретики немає, поки що немає також будь-яких опрацьовуваних термінів. Ми виходимо з того, що є в липні цього року «Двадцятка» в Німеччині, де так чи інакше президенти зустрінуться, але, як ви знаєте, йшлося про можливості більш ранньої зустрічі: поки ніякої конкретики немає», – сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков.

При цьому Пєсков заявив, що жодних розмов про скасування санкцій між чиновниками США і Росії не було.

Минулого місяця речник Кремля заявляв, що президенти Росії і США можуть зустрітися до саміту країн «Групи 20», запланованого на 7-8 липня.

28 січня Путін і Трамп поговорили по телефону. У Кремлі ввечері 28 січня назвали телефонну розмову Трампа і Путіна такою, що «пройшла в позитивному і діловому ключі». У Білому домі розмову назвали «істотним початком поліпшення відносин між Сполученими Штатами і Росією, які потребують виправлення».

Відносини між Росією і Заходом, зокрема США, погіршилися після агресії Москви щодо України. Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Після обрання у США президентом Дональда Трампа президент Росії заявляв, що сподівається на відновлення відносин між Росією і США в повному обсязі.

Дональд Трамп наголошував, що його метою є досягнення вигідних передусім для США домовленостей із Росією, і у разі, якщо цього не станеться, він буде жорсткішим стосовно Росії, ніж його конкурент на виборах президента США 2016-го року, демократ Гілларі Клінтон.

До виборів Трамп неодноразово критикував колишнього президента США Барака Обаму за слабкість щодо Росії та особисто Путіна. Він також схвально висловлювався на адресу президента Росії.