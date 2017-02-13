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13 Лютий 2017, Київ 15:37
Новини | Політика

#Точно: понад 7 мільйонів гривень виплатили депутатам із бюджету за роботу в січні

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7 318 500 гривень перерахувало управління справами Верховної Ради України народним депутатам за виконання повноважень у січні 2017 року. Така інформація міститься на порталі використання публічних коштів, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, на одного депутата сплачено 17 425 гривень.

19 січня голова Верховної Ради України Андрій Парубій достроково закрив ранкове пленарне засідання парламенту через недостатню кількість народних депутатів у залі для ухвалення рішень.

Вже 20 січня Парубій закрив п’яту сесію Верховної Ради. Тоді депутати пішли на канікули до 7 лютого.

7 лютого голова ВРУ заявив на відкритті шостої сесії парламенту восьмого скликання, що українці не довіряють депутатам, тому що ті не хочуть ходити на роботу.

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