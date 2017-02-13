Фото вбивці російського посла в Туреччині здобуло премію World Press Photo

Премію конкурсу World Press Photo отримав фотограф агенції Associated Press Бурхан Озбіліджі за фото з місця вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

Знімок, на якому вбивця з пістолетом в руці стоїть над тілом убитого посла і за який дали премію, був частиною фоторепортажу Озбіліджі, присвяченого вбивству.

Фото були зроблені до і після того, як поліцейський Мевлют Алтинташ, одягнений у костюм із краваткою, витягнув пістолет і вистрелив у посла на виставці в столиці Туреччини Анкарі 19 грудня 2016 року.

«Від моменту, коли я почув постріли, я знав, що це історичний момент, дуже серйозний… Я знав, що маю робити свою роботу. Як журналіст я не міг втекти, щоб врятувати себе», – сказав Озбіліджі.

Фото, яке стало переможцем, переглядали 18 мільйонів разів.