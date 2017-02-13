«Укренерго»: запасів вугілля антрацитової групи вистачить на 40 днів

У компанії «Укренерго» заявляють, що запасів вугілля антрацитової групи вистачить на 40-45 днів. Про це керівник компанії Всеволод Ковальчук заявив в ході засідання енергетичного штабу.

«Можемо розтягнути наявний запас антрациту на 40-45 днів, до кінця опалювального сезону», – сказав він.

Водночас міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик зазначає, що заміну шляхів постачання антрациту потрібно 50-55 днів.

​Напередодні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав зняти торговельну блокаду лінії розмежування, відновити постачання вугілля з окупованої частини Донбасу і встановити жорсткий контроль за переміщенням товарів.Він заявив, що «блокування поставок вугілля, яким альтернативи немає, означає зупинку промисловості і віялові вимкнення» по всій території України.

Минулого місяця активісти, серед яких ветерани АТО, розпочали блокаду залізниці «Луганськ-Лисичанськ-Попасна» з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Серед координаторів блокади – колишні очільники добровольчих батальйонів «Донбас» та «Айдар».

Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявляв, що блокування ділянки залізниці на Луганщині може призвести до проблем з енергопостачанням.

З 24 мільйонів тонн вугілля, які українська енергетика споживає на рік, понад 9 мільйонів – вугілля антрацитової групи, і всі поклади його залишилися на непідконтрольній частині Донбасу.