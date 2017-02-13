В Міненерго припускають виникнення труднощів в енергетиці через 14-45 днів

Міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик припускає, що труднощі в енергетиці можуть виникнути через 14-45 днів.

За його словами, дефіцит вугілля антрацитової групи може вплинути на теплогенерацію Києва, Чернігова, Краматорська.

Насалик зазначив, що у Міненерго цю ситуацію передбачили, тому склали план надзвичайних заходів, який має розглянути уряд.

При цьому у компанії «Укренерго» заявили, що запасів антрациту вистачить на 40-45 днів.

Напередодні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав зняти торговельну блокаду лінії розмежування, відновити постачання вугілля з окупованої частини Донбасу і встановити жорсткий контроль за переміщенням товарів. Він заявив, що «блокування поставок вугілля, яким альтернативи немає, означає зупинку промисловості і віялові вимкнення» по всій території України.

Минулого місяця активісти, серед яких ветерани АТО, розпочали блокаду залізниці «Луганськ-Лисичанськ-Попасна» з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Серед координаторів блокади – колишні очільники добровольчих батальйонів «Донбас» та «Айдар».

Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявляв, що блокування ділянки залізниці на Луганщині може призвести до проблем з енергопостачанням.

З 24 мільйонів тонн вугілля, які українська енергетика споживає на рік, понад 9 мільйонів – вугілля антрацитової групи, і всі поклади його залишилися на непідконтрольній частині Донбасу.