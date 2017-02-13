Насалик: уряд розгляне питання надзвичайного стану в енергетиці, план заходів є

Міністерство енергетики і вугільної промисловості та Міністерство регіонального розвитку планують найближчим часом подати на розгляд уряду план дій за умови надзвичайної ситуації в енергетиці.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик не виключає виникнення проблем з забезпеченням теплом Києва, Краматорська та ще деяких міст через дефіцит вугілля антрацитової групи.

За його словами, наявні запаси антрациту на ТЕС і ТЕЦ України – понад 900 тисяч тонн, цього має вистачити на 30 днів роботи цього сегменту української енергетики в нинішньому режимі.

«Міненерго враховувало можливість такої ситуації (блокування постачання антрациту – ред.), тому ми маємо план надзвичайних заходів в енергетиці. Завдяки цим заходам можна зменшити споживання антрациту в Україні з 30 до 20 тисяч тонн на добу, і розтягти його споживання на 45 днів», – сказав міністр.

Водночас, термін надходження на електростанції імпортного антрациту з ПАР від моменту заявки становитиме 50-55 днів, уточнює міністр енергетики та вугільної промисловості.

Серед заходів, передбачених надзвичайним станом в енергетиці, Ігор Насалик називає мінімальне навантаження на антрацитові енергоблоки ТЕС, розтягування наявного запасу та перенесення максимального базового навантаження на атомну енергетику, адодаткового виробництва у години пік – на ТЕС, що працюють на газовому та пісному вугіллі, яке Україна постачає не з зони конфлікту.

До цих заходів віце-прем’єр-міністр регіонального будівництва Геннадій Зубко запропонував додати ще два пункти: пріоритетне постачання тепла і електроенергії населенню, а такожкоригування графіку роботи промисловості, щоб споживання електроенергії у години пік було мінімальним.

Засідання уряду заплановане на 14 лютого.

Поклади вугілля антрацитової групи в Україні є лише в зоні бойових дій на Донбасі, постачання цього вугілля заблокували ветерани та громадські активісти. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Серед координаторів блокади – колишні очільники добровольчих батальйонів «Донбас» та «Айдар».

Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявляв, що блокування ділянки залізниці на Луганщині може призвести до проблем з енергопостачанням.