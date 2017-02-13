Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
13 Лютий 2017, Київ 17:08
Новини | Міжнародні

Пакистан: вибух на акції протесту фармацевтів, є загиблі

На місті вибуху у Лахорі, Пакистан, 13 лютого 2017 року

На місті вибуху у Лахорі, Пакистан, 13 лютого 2017 року

Дивитись коментарі

У Пакистані щонайменше 10 людей загинули, десятки поранені під час вибуху, який пролунав на акції протесту у столиці провінції Пенджаб – Лахорі.

За повідомленням представників місцевої влади, вибух пролунав 13 лютого, коли чоловік на мотоциклі в’їхав у юрбу фармацевтів, які протестували проти урядових поправок до законодавства щодо продажу ліків.

Агенція Associated Press повідомляє, що пакистанський підрозділ угруповання «Талібан» взяв відповідальність за напад.

Гучний вибух було чути під час прямої телетрансляції. На відео було видно густий дим, людей, які біжать, а також поранених.

За повідомленням поліції, наразі точно не можн6а назвати кількість загиблих і поранених.

Під час вибуху, вчиненого у Лахорі минулого року, загинули понад 70 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG