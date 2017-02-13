Пакистан: вибух на акції протесту фармацевтів, є загиблі

У Пакистані щонайменше 10 людей загинули, десятки поранені під час вибуху, який пролунав на акції протесту у столиці провінції Пенджаб – Лахорі.

За повідомленням представників місцевої влади, вибух пролунав 13 лютого, коли чоловік на мотоциклі в’їхав у юрбу фармацевтів, які протестували проти урядових поправок до законодавства щодо продажу ліків.

Агенція Associated Press повідомляє, що пакистанський підрозділ угруповання «Талібан» взяв відповідальність за напад.

Гучний вибух було чути під час прямої телетрансляції. На відео було видно густий дим, людей, які біжать, а також поранених.

За повідомленням поліції, наразі точно не можн6а назвати кількість загиблих і поранених.

Під час вибуху, вчиненого у Лахорі минулого року, загинули понад 70 людей.