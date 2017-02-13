Рівень довіри до українських телеканалів знизився – дослідження

Рівень довіри до українських телеканалів знизився, йдеться в дослідження КМІС, зробленому на замовлення «Детектора медіа». Дослідження впливу російської пропаганди на суспільну думку в Україні презентували 13 лютого.

Згідно з опитуванням, суттєво зросла кількість людей, які отримують інформацію про стан справ в Україні від родичів, друзів, сусідів. У 2015-му їх було 24%, у 2016-му їх число зросло до 47,7%. Водночас зросла й кількість людей, які отримують інформацію від українських телеканалів. У 2015-му це число складало 83%, нині це 87,1% громадян.

При цьому довіра до українських телеканалів суттєво зменшилася – з 50% у 2015-му до 40,4% у 2016 році. Водночас інформації російських ЗМІ про події на Донбасі довіряють лише 1,3% українців. Як заявила голова ГО «Детектор медіа» Наталія Лигачова, такі тенденції цілком логічні: «Коли мешканці сходу і півдня бачать по телевізору одне, а своїми очима інше, – вони не будуть довіряти телебаченню. Адже воно не надає повної і правдивої картини того, що відбувається. Не можна замовчуванням і приховуванням фактів перебити вплив російської пропаганди».

У порівнянні з минулим роком зріс відсоток людей, які недоотримують інформацію про жертви серед мирного населення – з 28% у 2015-му до 35,6% у 2016-му, і про втрати серед українських військових – з 26% у 2015-му до 39,6% у 2016-му.

Також, згідно з опитуванням, зріс відсоток скепсису у сприйнятті Революції гідності. У 2015-му – 27% українців погоджувалися, що події на Майдані – це незаконний збройний переворот. У 2016-му їх число зросло до 34,3%. Знизилася кількість людей, які вважають, що події зими 2014 року – це народна революція: з 61% у 2015-му до 56,4% у 2016-му.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення «Детектора медіа» за фінансової підтримки посольства Швеції в Україні з 3 по 12 грудня 2016 року. Проведено 2040 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 110 населених пунктах України (лише на територіях, контрольованих урядом України).

Нещодавно Україну назвали «частково вільною» у щорічному рейтингу організації Freedom House. Причиною цього стала не лише корупція, а й проблеми зі свободою слова.