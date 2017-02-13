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13 Лютий 2017, Київ 18:39
Новини | Події

Слідчий комітет Росії звинувачує Україну у використанні комплексів «Точка-У» на Луганщині

Ракетні комплекси «Точка-У» на параді у Києві, 24 серпня 2016 року

Ракетні комплекси «Точка-У» на параді у Києві, 24 серпня 2016 року

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Слідчий комітет Росії звинувачує Україну у використанні тактичних ракетних комплексів «Точка-У» на Луганщині.

«Слідчими СК Росії процесуально закріплені докази застосування українськими військовими ракетних комплексів «Точка-У» по населених пунктах Луганської Області: в місті Луганську, в селах Новосвітлівка і Тернове, в місті Ровеньки, в селищі Ювілейному міста Луганська», – йдеться у повідомленні прес-служби російського відомства.

Водночас у штабі АТО ці звинувачення російських силовиків назвали абсурдом.

«Українські військові з такого озброєння вогонь не ведуть.Навіть артилерії не використовують Це абсурд», – сказав Радіо «Донбас.Реалії» речник АТО Леонід Матюхін.

Слідчий комітет Росії не вперше порушує справи проти українських військових, звинувачуючи їх у «геноциді російськомовного населення» на Донбасі і в «застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни» у конфлікті, участь в якому Москва заперечує.

Росія анексувала український Крим в 2014 році, а також підтримує сепаратистів на Донбасі. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у введенні військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає.

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