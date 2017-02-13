У Пакистані суд заборонив святкувати День Валентина

Суд у Пакистані заборонив святкувати День Валентина у громадський місцях по всій країні.

Верховний суд Ісламабада також заборонив місцевим медіа публікувати будь-що, пов’язане з цим днем. Відповідне рішення, за інформацією заявника Абдула Вахіда, суд ухвалив 13 лютого.

Вахід заявив, що звернувся до суду, щоб він заборонив пропаганду Дня Валентина, оскільки переконаний, що друковані і електронні медіа висвітлюють це свято так, «якби це була частина місцевої культури».

У Верховному суді Ісламабада підтвердили, що заборона стосується всієї країни.

Рішення суду забороняє приватним телеканалам транслювати будь-який контент, пов’язаний з Днем Валентина.

У Пакистані свято Валентина сприймають неоднозначно. Минулого року президент Мамнун Хуссейн закликав громадян не святкувати цей день, заявивши, що це не мусульманське свято.

«День Валентина не пов’язаний з нашою культурою, його треба уникати», – зазначив президент Пакистану.