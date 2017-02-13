Справа про побиття студентів на Майдані: суд оголосив відвід судді Мєлєшак

Шевченківський районний суд Києва оголосив відвід судді Олени Мєлєшак, яка розглядала кримінальне провадження щодо колишнього командирів спецпідрозділу «Беркут», обвинувачених у побитті учасників акцій протесту на майдані Незалежності у ніч на 30 листопада 2013 року.

Таким чином, суд задовольнив клопотання одного із потерпілих у цій справі про відвід Мєлєшак.

У ніч на 30 листопада 2013 року, коли бійці нині розформованого спецпідрозділу «Беркут» розігнали мирну акцію протесту на Майдані в Києві, від дій міліції потерпіли 84 людини, які зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Після цього, 1 грудня 2013 року, на вулиці Києва на віче вийшли кілька сотень тисяч людей.