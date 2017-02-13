У ДКБ «Південне» підтвердили підготовку до запуску української ракети-носія разом із Росією

У ДКБ «Південне» підтвердили підготовку до запуску української ракети-носія «Зеніт-3 SLБФ», яка була виготовлена раніше, з космодрому Байконур із російською корпорацією S7.

За даними з КБ «Південне», першу організаційно-технічну нараду щодо реалізації проекту вже провели в Мінську.

«Таким чином на підприємствах української кооперації повним ходом розпочато роботи з адаптації ракетоносія «Зеніт» до виведення супутника AngoSat замість раніше запланованого «Спектр-РГ»», – заявили в КБ «Південному».

У КБ «Південному» Радіо Свобода також підтвердили, що запуск ракети-носія запланований на 2017 рік. Точна дата поки визначається. Інших подробиць наразі не розголошують.

Наприкінці 2016 року російські видання повідомили з посиланням на заступника директора Інституту космічних досліджень Російської академії наук Михайла Павлінського про те, що ракета-носій «Зеніт», спочатку призначена для запуску космічної обсерваторії «Спектр-РГ», буде використана для виведення на орбіту ангольського супутника зв’язку AngoSat.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що російська корпорація «Енергія» розпочала переговори з конструкторським бюро «Південне» (Дніпро, Україна) про організацію пуску ангольского супутника AngoSat-1 за допомогою українського супутника «Зеніт» в рамках програми «Морський старт» (Sea Launch).

Єдиний доступний для пусків «Зеніт» зараз зберігається на космодромі «Байконур», він був закуплений «Роскосмосом» для виведення на орбіту астрофізичного супутника «Спектр-РГ», повідомили російські видання, однак для його запуску необхідний ремонт за участі українських фахівців.