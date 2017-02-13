Європарламент оголосить фінальну версію призупинення «безвізу»

Європейський парламент 13 лютого має оголосити остаточну версію призупинення безвізового режиму з країнами, які не входять до ЄС, що є ключовим кроком на шляху до безвізового режиму для громадян Грузії й України.

Європарламент схвалив механізм призупинення у грудні 2016 року. Сьогодні ж мають оприлюднити фінальну його версію, перекладену всіма мовами ЄС і перевірену правниками.

Затвердження остаточної версії не вимагає повторного схвалення, окрім випадку, якщо у законотворців упродовж доби виникнуть питання.

9 лютого з посиланням на дипломатичні джерела кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі повідомляв, що безвізовий режим між Україною і Європейським союзом може набути чинності 12 червня.

Перед цим стало відомо, що «тріалог» – консультації між Радою ЄС, Європарламентом і Єврокомісією – щодо надання безвізового режиму для громадян України відбудеться 28 лютого.

2 лютого Європейський парламент підтримав візову лібералізацію для Грузії. Доповідач Європейського парламенту із питань безвізового режиму Марія Ґабріел заявила, що громадяни Грузії «точно» зможуть подорожувати до ЄС без віз до кінця березня. Перед цим має відбутися остаточне схвалення механізму припинення дії «безвізу» в Європейському парламенті і Раді ЄС.

Для України переговори між Радою ЄС і Європарламентом щодо візової лібералізації можуть продовжитися після того, як механізм припинення «безвізу» запрацює.

Механізм припинення «безвізу» дозволятиме припинення на дев’ять місяців вільних пересувань Шенгенським простором іноземним громадянам у разі стрімкого зростання нелегальної міграції чи інших зловживань «безвізом» тією чи іншою третьою державою з-поміж 60 країн, із якими ЄС має безвізовий режим.

13-16 лютого відбувається чергова сесія Європарламенту.