Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію про захист критичної інфраструктури від терактів

Ради безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак.

Як повідомляє МЗС у twitter, документ ініціювала Україна.

У дипломатичному відомстві вказують, що резолюція має на меті підвищення ефективності міжнародних зусиль з протидії терористичним актам проти об’єктів критичної інфраструктури, зокрема в рамках Глобальної контртерористичної стратегії ООН.

Сьогодні на відкритих дебатах Ради Безпеки щодо захисту критичної інфраструктури головував міністр закордонних справ України Павло Клімкін.