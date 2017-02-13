Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
13 Лютий 2017, Київ 20:09
Новини | Події

Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію про захист критичної інфраструктури від терактів

Дивитись коментарі

Ради безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак.

Як повідомляє МЗС у twitter, документ ініціювала Україна.

У дипломатичному відомстві вказують, що резолюція має на меті підвищення ефективності міжнародних зусиль з протидії терористичним актам проти об’єктів критичної інфраструктури, зокрема в рамках Глобальної контртерористичної стратегії ООН.

Сьогодні на відкритих дебатах Ради Безпеки щодо захисту критичної інфраструктури головував міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG