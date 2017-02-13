В Одесі суд продовжив арешт фігурантів «справи 2 травня»

Малиновський районний суд Одеси продовжив до 14 квітня арешт фігурантів «справи 2 травня» щодо масових заворушень в центрі міста в 2014 році.

Суддівська колегія в оновленому складі понад шість годин розглядала питання про продовження запобіжного заходу (перебування під вартою) обвинуваченим Сергію Долженкову, Владиславу Романюку, Сергію Корчинському та громадянам Росії Максиму Сакаулову і Євгену Мефьодову.

На попередньому засіданні, 10 лютого, суд вирішив перенестирозгляд цього питання на інший день. Рішення викликало обурення активістів, тоді між ними і правоохоронцями сталася сутичка.

Сьогодні для забезпечення громадської безпеки та порядку задіяли посилені групи батальйону особливого призначення. Про це повідомив у Facebook начальник управління превентивної діяльності Головного управління поліції в Одеській області Іван Іщенко. Він стверджує, що у двох активістів, які прийшли на засідання, виявили пістолет «Сталкер» і телескопічну палицю.

2 травня 2014 року на марш футбольних фанатів і проукраїнських сил у центрі Одеси напали проросійські активісти з вогнепальною зброєю. Вони вели вогонь у кількох випадках із-за спин міліції, яка не перешкоджала цьому. Були вбиті шість людей-учасників маршу. Згодом проукраїнські демонстранти зібралися на нову демонстрацію і рушили на площу Куликове поле, де був розташований наметовий табір проросійських активістів.

Проросійські активісти й їхні прихильники сховалися в будівлі Будинку профспілок. Обидві сторони кидали одна в одну пляшки з займистою рідиною. Внаслідок пожежі, що виникла в будинку, при спробах вистрибнути з нього і внаслідок застосування проросійськими активістами вогнепальної зброї там загинули ще 42 людини з обох сторін конфлікту. Також у перебігу протистоянь того дня було поранено близько 200 людей.

У Малиновському райсуді Одеси на розгляді перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо двадцяти обвинувачених у масових заворушеннях 2 травня 2014 року. Із 20 обвинувачених – 5 перебувають під вартою, це Сергій Долженков, Максим Сакауов, Сергій Корчинський, Владислав Романюк і громадянин Росії Євген Мефйодов.